Sportitalia - Maignan sbarca a Milano: oggi le visite mediche

Il Milan non aspetta più Gigio Donnarumma e accelera le operazioni del tesseramento di Mike Maignan. Come testimoniato da Sportitalia in esclusiva, il portiere del Lille, neo campione di Francia, è sbarcato attorno alle 23.50 a Milano Linate e già in giornata effettuerà le visite mediche con i rossoneri che lo avevano bloccato nei mesi scorsi a fronte dello stallo sulla trattativa per il rinnovo di Donnarumma.