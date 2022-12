SportMediaset - Leao, priorità assoluta al rinnovo con il Milan. Obiettivo Ziyech per gennaio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Claudio Raimondi, intervenuto oggi a SportMediaset su Italia Uno, ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato del Milan, a partire dalla nota questione del rinnovo di Rafael Leao: il giovane attaccante portoghese ha dato la priorità assoluta al prolungamento con il club di via Aldo Rossi, come confermano le sue parole di qualche giorno fa dal Qatar. Da segnalare che due settimane fa a Dubai, in occasione del Globe Soccer, c'è stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e Jorge Mendes, procuratore di Leao. Intorno a questa telenovela infinita di respira un cauto ottimismo, anche se Real Madrid e Chelsea, cioè i due club più interessati al portoghese, restano in attesa.

OBIETTIVO ZIYECH - In vista del mercato di gennaio, il Milan vuole aggiungere qualità al reparto offensivo e per questo Maldini e Massara hanno messo nel mirino Hachim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea che sta giocando un ottimo Mondiale con il suo Marocco. Molto dipenderà dalle mosse del Chelsea: prima di dare il loro ok all'eventuale cessione in prestito, i Blues dovrebbero trovare il sostituto del marocchino.