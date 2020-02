SportMediaset - Milan, addio alle speranze Champions: ora il rinnovo di Ibra è più lontano

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio su SportMediaset su Italia Uno, con la rimonta subita a Firenze, il Milan ha detto di fatto addio alle ultime flebili speranze di raggiungere il quarto posto. Più lontano anche il rinnovo automatico di Zlatan Ibrahimovic, che scatterebbe solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. A questo punto, lo svedese dovrà sedersi al tavolo per capire se il progetto di Elliott collimi davvero con la sua idea di calcio e con le sue ambizioni. Anche il rinnovo di Gigio Donnarumma resta in sospeso in attesa di maggiore chiarezza sui programmi e sugli investimenti che farà il club di via Aldo Rossi.