Sportmediaset - Milan-Barella: reale inserimento o mossa di disturbo?

Il Milan si è realmente inserito nella corsa a Nicolò Barella oppure è solamente una mossa di disturbo per l'Inter? Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la voce di un interessamento dei rossoneri per il centrocampista del Cagliari sono ancora da interpretare. Certamente, a beneficiarne è il club sardo, che potrà mettere pressione ai nerazzurri, tenendo l'asticella del prezzo sui 50 milioni. L'Inter, però, sa di avere la preferenza da parte di Barella, che già ha trovato casa a Milano e da un anno ha scelto di vestire nerazzurro. Il giocatore è in costante contatto con il proprio agente, Alessandro Beltrami, che ha gia un accordo con Marotta per i prossimi 5 anni. La sola certezza è che il Milan deve sistemare il centrocampo e, dopo Praet della Sampdoria, continuerà a setacciare il mercato per aggiungere un altro tassello. L'investimento che chiede il Cagliari è notevole e neppure l'Inter riuscirà ad esaudire la richiesta di 50 milioni. Dovrà, perciò, ricorrere ad alcune contopartite tecniche.