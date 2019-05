Sportmediaset - Milan, Campos potrebbe portare Pepè. Le ultime su Sarri

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, un nuovo ds al posto di Leonardo arriverà, ma se il Milan non dovesse centrare la qualificazione in Champions arriverà anche un nuovo allenatore. Il piano Gazidis per la prossima stagione sta entrando nel vivo. L'amministratore delegato sudafricano sta intensificando i contatti con Luis Campos, direttore sportivo del Lille e formidabile scopritore di talenti assoluti, su tutti Mbappè, che ha costruito un Lille secondo in Ligue 1 e prossimo alla Champions. Oltre al dirigente portoghese, legato all'agente Jorge Mendes, potrebbe sbarcare a Milano Nicolas Pepè, 23enne esterno francese del Lille, che vale già oltre 50 milioni di euro. Piace a mezza Europa, ma arriverebbe a Milano sponda rossonera grazie proprio all'intercessione di Campos e magari al sacrificio di Suso. Il ds portoghese, con la sua rete di osservatori, è l'uomo ideale per puntare sui migliori giovani talenti e Leonardo sembra aver capito la svolta in questo ruolo, tanto che Gazidis, e questo è il secondo punto, sta personalmente sviluppando il capitolo allenatore. Gattuso ha stretto un legame con l'ad in questi mesi e tra i due c'è stima. La Champions all'ultimo respiro potrebbe salvare Rino, ci sono possibilià di conferma, ma Elliott sembrerebbe orientata ad affidare la panchina rossonera a un tecnico scelto direttamente da loro e non ereditato dalla precedente gestione. Gazidis attende l'esito del campionato, ma sta pensando anche ad un'alternativa. Sarri, infatti, ha mandato segnali, attraverso il proprio entourage, sul fatto che la sua avventura al Chelsea si concluderà comunque indipendentemente dall'esito della finale d'Europa League. L'esonero non sarebbe un problema per il presidente Abramovich, visto che ha capito che il tecnico ha mercato in italia e quindi non dovrebbe riconoscergli gli altri due anni di contratto qualora l'ex Napoli dovesse accettare un'altra destinazione. Gazidis, già rientrato a Milano da un blitz velocissimo a Londra, ha offerto a Sarri un triennale da tre milioni di euro netti a stagione. Il tecnico, sondato anche dalla Roma, è pronto in caso di chiamata a sbarcare a Milano per rilanciare le ambizioni del Milan.