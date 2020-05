SportMediaset - Milan, Donnarumma vuole rimanere in rossonero: Gigio l'ha confidato ai suoi compagni

Stando a quanto riportato da “SportMediaset” su Italia Uno, Gigio Donnarumma e il Milan pensano davvero al prolungamento di contratto. Ci sono ancora delle incognite, ma la volontà di entrambe le parti sembra andare verso questa direzione: si pensa davvero ad un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2021. Conviene sia al Milan che a Donnarumma: ai rossoneri che scongiurerebbero la paura di perdere il portiere a zero fra 13 mesi, e anche a Gigio stesso, che avrebbe confidato ad alcuni compagni di spogliatoio di voler continuare in rossonero. Le possibili piste che porterebbero ad altre squadre infatti non sono così concrete: Juve, PSG e Real Madrid, i club sulle tracce del classe ’99, dovranno fare i conti con le perdite provocate dall’emergenze Coronavirus e difficilmente saranno disposte ad investire almeno 50 milioni di euro per un ruolo in cui sono già adeguatamente coperte. Il Milan inoltre è stato chiaro: niente contropartite, solo cash.

Il nodo per il rinnovo riguarda l’ingaggio, ma Elliott potrebbe essere disposta a confermare gli attuali 6 milioni percepiti dall’estremo difensore se il prolungamento dovesse essere di un solo anno, ovvero fino al 2023, con la possibilità poi di ascoltare offerte per il giocatore fra un anno, quando ci sarà una maggiore possibilità di investire da parte dei club.

In tutto questo conterà ovviamente anche Raiola, che continua ad essere scettico sul fondo Elliott, ma con la possibile rivoluzione guidata da Ralf Rangnick l’agente italo olandese potrebbe cambiare idea. Inoltre la prossima stagione sarà quella che porterà all’Europeo: a Donnarumma converrebbe rimanere a Milano per continuare a giocare in un ambiente che conosce bene e non avventurarsi in rischiosi cambiamenti.