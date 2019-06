SportMediaset - Milan, ecco l'offerta per Torreira: prestito biennale oneroso da 8 mln con diritto di riscatto fissato a 25 mln

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per "SportMediaset" su Italia 1, Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha capito che Lucas Torreira vuole lasciare i Gunners dopo una sola stagione e per questo ha deciso di andare all'assalto di Dani Ceballos. Con l'eventuale arrivo del centrocampista del Real Madrid, per il quale l'Arsenal sarebbe pronto a versare 50 milioni di euro nelle casse dei Blancos, il club londinese non si opporrebbe alla partenza di Torreira, su cui c'è sempre il forte interesse del Milan. La pista Torreira-Milan è quindi destinata a surriscaldarsi parecchio nelle prossime settimane. Il giocatore uruguayano, attraverso il suo entourage, avrebbe già dato il suo ok di massima al trasferimento in rossonero, dove ritroverebbe Marco Giampaolo. Nelle prossime ore, il Milan presenterà la sua offerta all'Arsenal per un prestito biennale oneroso da 8 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni.