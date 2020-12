SportMediaset - Milan, il punto sugli infortunati: ecco quando potrebbero rientrare Kjaer, Ibra, Bennacer, Castillejo e Gabbia

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno fa il punto sugli infortunati in casa rossonera:

IBRAHIMOVIC: lo svedese è fermo da Napoli-Milan, ma al momento è ai box per un problema al polpaccio rimediato in allenamento alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo. Ibra non ci sarà sicuramente contro il Benevento e ci sono anche poche chance di vederlo in campo contro la Juventus. L'infortunio del numero 11 rossonero, che durante questa vacanze natalizie ha seguito un tabella di lavoro personalizzata, non va sottovaluta e per questo non verranno forzati i tempi di recupero.

KJAER: il difensore danese è il primo degli infortunati che tornerà in campo e potrebbe farlo già a Benevento se dovesse allenarsi già in gruppo nei prossimi giorni a Milanello.

CASTILLEJO: le condizioni dello spagnolo, che si è fatto male nel finale di Milan-Lazio, sono ancora da valutare.

BENNACER: per rivederlo in campo servirà ancora un po' di pazienza. Certamente non ci sarà contro il Benvento, ma è difficilissimo un suo recupero anche per la Juventus. Più probabile che torni a disposizione di Pioli per una delle partite successive.

GABBIA: il ritorno in campo del giovane difensore, che è alle prese con una lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, è previsto nel mese di febbraio.