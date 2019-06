Sportmediaset - Milan, le cifre dell'affare Sensi tra cartellino e ingaggio

Il Milan insiste per Stefano Sensi, che piaceva già a Gennaro Gattuso ed era sul taccuino già a gennaio. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, i rossoneri sono pronti a sferrare l'attacco decisivo. Il Sassuolo chiede 25 milioni, per il momento l'offerta del Diavolo non supera i 15 milioni. Difficilmente, però, l'operazione non andrà a buon fine, tanto che l'agente del centrocampista del club emiliano è ormai d'accordo per un triennale da 1,8 milioni a stagione. La campagna acquisti rossonera sarà condizionata anche dalle cessioni, con Suso e Donnarumma i maggiormente indiziati a lasciare Milano, ma soltanto di fronte ad offerte che possano riempire le casse milaniste. A centrocampo, inoltre, è previsto un secondo innesto. Con Barella sempre sullo sfondo, il favorito resta Praet, che costa molto meno rispetto alla stella del Cagliari. Un altro blucerchiato che piace è Andersen. Ferrero chiede 25 milioni, ma è un prospetto futuribile, proprio come Gianluca Mancini che, dopo il raffreddamento con la Roma, potrebbe comunque lasciare Bergamo per approdare in rossonero.