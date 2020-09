SportMediaset - Milan, offerta alla Fiorentina per Chiesa: Paquetà+20 mln+10 mln di bonus

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, è fatta per l'arrivo al Milan dal Real Madrid di Brahim Diaz: il giocatore sbarcherà a Milanello in prestito oneroso con diritto di riscatto, affare complessivo da circa 20 milioni di euro. I Blancos si sono assicurati il diritto di recompra.

BAKAYOKO - Sono ore molto calde anche per il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko: il giocatore spinge da tempo per tornare, ma ora il Chelsea sembra intenzionato ad accontentarsi di una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni di euro chiesti finora. C'è ottimismo per il buon esito di questo affare.

CHIESA - Il Milan non molla la presa per Federico Chiesa e per questo sta parlando con la Fiorentina del giovane esterno che torna quindi prepotentemente nell'orbita rossonera. Questa l'offerta del Milan ai viola: il cartellino di Lucas Paquetà, più una ventina di milioni, più altri dieci milioni di bonus. Chiesa può essere il colpo a sorpresa del Diavolo.