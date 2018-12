Sportmediaset - Milan, per Fabregas scende in campo anche Gazidis

Secondo quanto riferisce Sportmediaset i contatti tra Milan e Chelsea per Cesc Fabregas sono continui. La posizione di Bakayoko, che è in prestito con diritto di riscatto al club inglese, fa da apripista per una possibile doppia operazione con Fabregas. Il Milan è in contatto con il suo agente e il giocatore, con contratto in scadenza nel 2019, ha offerte da Cina, Giappone, Francia e Spagna. Il Chelsea, per ora, ha detto di no ad una ipotesi di risoluzione contrattuale e chiede 10 milioni di euro. In campo per cercare di sbloccare la situazione è sceso anche Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, che ha visto affermarsi Fabregas ai tempi della comune esperienza all'Arsenal.