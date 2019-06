SportMediaset - Milan, piacciono Sensi, Veretout, Mario Rui e Andersen. Suso e Donnarumma verso l'addio

Nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha spiegato che Paolo Maldini, nuovo dt rossonero, ha avuto un vertice top secret ieri a pranzo con Marco Giampaolo, futuro tecnico milanista, alla presenza anche di Zvonimir Boban. Si è trattato di un vertice nel quale si è parlato della prossima stagione e ovviamente anche del mercato estivo del club di via Aldo Rossi. Oggi Giampaolo risolverà il suo contratto con la Sampdoria, che intanto stamattina ha chiuso con Di Francesco. L'annuncio di Giampaolo come nuovo allenatore rossonero dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, mentre già oggi potrebbe arrivare i comunicati ufficiali su Maldini e Boban. Per quanto riguarda il mercato, dopo l'arrivo di Krunic, il Milan non ha nel mirino solo Sensi, ma anche Veretout, Mario Rui e Andersen. Verso l'addio al club milanista, invece, Suso e Donnarumma.