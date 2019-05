SportMediaset - Panchina Milan, con la Champions potrebbe restare Gattuso: in caso di addio testa a testa Sarri-Gasperini. Leonardo sotto osservazione

Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset, ha parlato così del momento del Milan: "Dopo il ko di Torino, il destino di Rino Gattuso sembrava segnato, ma le due ultime vittorie di fila contro Bologna e Fiorentina hanno fatto risalire le sue chance di restare sulla panchina rossonera in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Con il quarto posto, sarebbe lui a decidere se rimanere o meno. Gazidis, che avrà il compito di scegliere l'allenatore della prossima stagione, apprezza molto Ringhio, con il quale ha creato un rapporto molto stretto. Leonardo è come se si sentisse scavalcato in questa situazione, tanto che ha creato parecchio stupore la scelta del brasiliano di cancellare tutti i suoi post sui social. Su Instagram, è rimasta solo una foto con la maglia numero 10 del Brasile, mentre non c'è nessun riferimento al Milan. Potrebbe trattarsi di un semplice restyling, ma c'è chi dietro questa cosa una sorta di disimpegno. Gazidis e Elliott stanno valutando il lavoro di Leonardo, non tanto per il mercato, ma per la gestione di alcune situazioni durante la stagione. Il nome di Campos, attuale ds del Lille, è più di un'idea. Gazidis sta lavorando parecchio per aumentare il fatturato del Milan e nelle prossime sarà in Russia per siglare importanti accordi commerciali. A fine stagione, l'ad milanista deciderà poi a chi affidare la panchina rossonera: in caso di Champions, Gattuso potrebbe restare con un nuovo ds, altrimenti via alla rivoluzione anche in panchina. Sarri e Gasperini sono i nomi più gettonati, mentre l'ipotesi Di Francesco, caldeggiata da Leonardo, sarebbe in ribasso. Attenzione poi sempre al nome di Giampaolo, che alla Sampdoria potrebbe essere sostituito proprio da Gattuso".