SportMediaset - Panchina Milan: la Champions potrebbe blindare Gattuso. La rivoluzione di Gazidis partirà da Luis Campos

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset, il Milan ancora chance per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, competizione dalla quale è assente dal 2014. Per arrivarci, i rossoneri devono battere ad ogn costo la Spal e poi sperare nello scivolone di una tra Atalanta e Inter. Da Ferrara uscirà il destino di Rino Gattuso. Paolo Maldini, che con l'addio di Leonardo potrebbe avere più poteri e prendere lui la carica di direttore tecnico, ha dichiarato nelle scorse ore di dover valutare in modo freddo Gattuso e un mancato quarto posto potrebbe rimettere in discussione la posizione dell'attuale tecnico milanista. Rino, al momento, è più vicino alla conferma. La rivoluzione di Gazidis partirà da Luis Campos, attuale ds del Lille che nella sua carriera ha scoperto tanti talenti. Finchè il portoghese non sarà operativo, il discorso sull'allenatore della prossima stagione non verrà affrontato. Gazidis attende di capire le mosse della Juve: Simone Inzaghi aspetterà ancora un po' i bianconeri, ma potrebbe essere l'alternativa vera a Gattuso. Attenzione però a quello che succederà domenica a Ferrara perchè la Champions potrebbe blindare improvvisamente Ringhio.