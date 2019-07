Sportmediaset - Veretout vuole il Milan, domani i rossoneri proveranno ad alzare l'offerta alla Fiorentina

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset su Italia Uno, Jordan Veretout vuole il Milan, nonostante l'offerta della Roma sia migliore, sia per la Fiorentina che per il giocatore, tant'è che i giallorossi avrebbero dirottato le loro attenzioni su Almendra del Boca Juniors. Domani la triade rossonera formata da Maldini, Boban e Massara proverà ad aumentare l'offerta ai viola, dai 16 milioni più 2 di bonus fino ai 18 più 2. L'obiettivo è chiudere entro metà settimana perché sabato prossimo il Milan partirà per la tournée negli Stati Uniti. L'eventuale rinuncia della Roma a Veretout potrebbe favorire la trattativa per portare Suso in giallorosso, a patto che però al Milan arrivi però un fantasista.