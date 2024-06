Sta nascendo il nuovo Milan di Fonseca tra mercato e novità tattiche

Il raduno dell'8 luglio a Milanello sancirà di fatto l'inizio della nuova stagione del Milan. L'annata sportiva rossonera 2024-2025 nasce con una novità molto importante, vale a dire la presenza in panchina di un nuovo allenatore: Paulo Fonseca ha infatti preso il posto di Stefano Pioli. La presentazione ufficiale del portoghese avverrà poche ore prima del primo allenatore stagionale nel Centro sportivo di Carnago, ma ovviamente l'ex Roma è già al lavoro per programmare e organizzare la preparazione estiva.

RINFORZI DAL MERCATO - Fonseca è in continuo contatto con i dirigenti di via Aldo Rossi per discutere dei rinforzi di cui ha bisogno la rosa milanista che ha perso due leader importanti dello spogliatoio come Kjaer e Giroud. In particolare, il francese andrà sostituito anche in campo e la priorità del Milan sul mercato è proprio prendere un nuovo grande centravanti. Ma non è l'unico innesto che serve al Diavolo: arriveranno infatti anche un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa.

NOVITÀ TATTICHE - Queste sono le priorità sul mercato dettate anche dalle novità tattiche che Fonseca vuole introdurre al Milan: il modulo di riferimento sarà il 4-3-3 e quindi è fondamentale avere un mediano di quantità, oltre che di qualità, che possa dare protezione alla retroguardia milanista ed equilibrio in mezzo al campo. Il portoghese punterà poi molto sul possesso palla, che chiaramente non dovrà essere fine a sé stesso, ma dovrà portare il Diavolo a dominare il gioco e a creare occasioni da gol. Con Fonseca, avranno poi un ruolo importante i due terzini che dovranno spingere molto: il neo tecnico rossonero vuole due esterni di spinta e se a sinistra il Milan è a posto con Theo Hernandez, a destra si sta cercando un giocatore con spiccate doti offensive.