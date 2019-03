Suso e l'incidenza sulla stagione del Milan: lo spagnolo ha portato il 30% dei punti rossoneri, Gattuso vuole rivitalizzarlo

Nei 48 punti in classifica del Milan, che valgono il terzo posto in classifica, tanto del merito va a Suso che, con i suoi 5 gol e 8 assist, ha contribuito a tredici lunghezze (quasi il 30% del totale). Numeri importanti che dimostrano, ancora una volta, quanto il calciatore spagnolo influisca sulle sorti del club rossonero. Eppure, ad eccezione del gol contro il Genoa a Marassi, l'ex Liverpool sta attraversando una fase di appannamento piuttosto evidente, faticando anche nel suo primissimo fondamentale: l'assist. Un passaggio vincente dell'andaluso manca dal 4 novembre scorso, quando servì il pallone a Romagnoli per la rete vittoria al fotofinish ad Udine.

Gattuso, come sottolineato alla vigilia di Milan-Sassuolo, non vuole rinunciare a Suso e probabilmente non lo farà neanche a Verona, in una gara sulla carta agevole ma pienissima di insidie. I clivensi, davanti al loro pubblico, cercheranno di vendere cara la pelle nonostante una classifica assolutamente deficitaria: un mix che potrebbe essere letale se il Milan approcciasse alla sfida in maniera blanda e rilassata. In una gara del genere, dove tecnica e classe fanno sempre la differenza, una magia dello spagnolo potrebbe indirizzare la contesa e renderla meno complicata.

E' già successo che Suso vivesse un netto calo nel corso della seconda metà della stagione, probabilmente causato dall'utilizzo prolungato nei mesi precedenti. Quest'anno si è aggiunta anche questa lieve forma di pubalgia che, pur senza bloccarlo, ha chiaramente inficiato sulle sue prestazioni. Il tecnico rossonero tuttavia non ha mai smesso di schierarlo, segno di fiducia a prescindere dalla riduzione di brillantezza. Dai piedi dello spagnolo può sempre nascere qualcosa di importante e decisivo, anche se, allo stesso tempo, un po' di pausa potrebbe aiutarlo. Alle spalle del classe '93 scalpita Castillejo, meno tecnico del connazionale ma sicuramente più pimpante dal punto di vista della corsa e della forma fisica. A Gattuso il compito di trovare la scelta migliore.