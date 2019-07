Suso, Giampaolo lo coccola e il Milan non lo svende: per averlo la Roma dovrà fare uno sforzo

"Mi ha dato grande disponibilità per lavorare in quel ruolo. Lo ha fatto anche molto bene. È un giocatore forte che ha visione di gioco, che salta l’uomo. Sono contento di lui. Suso è un giocatore forte che può fare la differenza". Così si è espresso Marco Giampaolo prima della partenza verso gli Stati Uniti, in riferimento ad un giocatore a lungo discusso in queste settimane, tra modulo, posizioni e soprattutto mercato.

LA RICHIESTA DELLA ROMA - Anche nella giornata di ieri Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, si è presentato a Casa Milan per parlare di Suso, richiesto dalla Roma per il 4-2-3-1 di Fonseca. Il club rossonero non ritiene lo spagnolo incedibile ma non vuole nemmeno svenderlo: il Diavolo chiede una cifra vicina ai 40 milioni della clausola o l'inserimento di una contropartita di livello che possa fare al caso di Giampaolo. Non è escluso che non si possa trovare una quadra, ma per il trasferimento dell'andaluso in giallorosso c'è tanta strada da fare, non a caso il classe '93 è partito con la squadra per la tournée statunitense.

LA FIDUCIA DI GIAMPAOLO - Le dichiarazioni di Giampaolo fanno capire che, finché il giocatore sarà del Milan, si proverà un adattamento che, almeno a parole, sembra stia davvero funzionando. Il tecnico di Giulianova è felice dell'applicazione di Suso in un ruolo diverso dall'esterno destro, seppur sia probabilmente conscio che per il suo 4-3-1-2 ci sia bisogno di un trequartista vero. E Paquetà, senza affidarsi al mercato, sembra sicuramente più attrezzato dello spagnolo in quella posizione.