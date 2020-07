Szoboszlai: "Ho incontrato Rangnick di recente. Voglio vincere la Champions. Spagna o Italia? Vedremo"

Dominik Szoboszlai ha parlato ai microfoni di Rangado.hu, portale ungherese, delle proprie ambizioni e obiettivi per il futuro. Ecco le parole del giovane gioiellino del Salisburgo, cercato dal Milan.

Qual è l'obiettivo personale a livello di carriera?

"Voglio giocare 150 partite con la nazionale ungherese".

E a livello di club?

"Voglio vincere la Champions League".

Per fare ciò, devi far parte di uno dei sei migliori club al mondo.

"Sì".

Com'è il tuo rapporto con Ralf Ragnick?

"Ci conosciamo perché è il leader spirituale della famiglia Red Bull. Ci siamo incontrati recentemente, ma ovviamente ci conosciamo anche da più a lungo".

Si dice che Ralf Rangnick diventerà il nuovo responsabile al Milan: uno come te, che lo conosce, potrebbe essere ideale per sviluppare il suo progetto.

"A causa del coronavirus, i campionati sono ancora in corso ovunque. Il calciomercato non è nemmeno iniziato, è stato spostato ad agosto e a settembre. Inoltre, Ralf Ragnick non lavora al Milan. Non c'è nulla di cui parlare.

Qual è il campionato ideale per te, inglese, italiano, tedesco o spagnolo?

"Non ho detto che volevo vincere la Champsions League con il mio contratto attuale o con il successivo, ma nella mia vita. Questo è il motivo per cui lavoro da quando ero bambino".

Non ho nemmeno chiesto quale club, ma quale campionato.

"Spagnolo e italiano".

Quindi prima o poi devi andare al Real Madrid, a Barcellona, ​​alla Juventus o al Milan.

"Si scoprirà con il tempo".