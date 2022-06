Tatarusanu su Lautaro Martinez: lo Scudetto è passato (anche) da lì. Per il rumeno onori meritatissimi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La stagione dello Scudetto del Milan è stata costellata da tanti protagonisti, più o meno luccicanti; è chiaro che, per esempio, Leao, Tonali e Maignan abbiano brillato più di tutti, ma è davvero impossibile non considerare che ogni rossonero a disposizione di Pioli abbia, in qualche modo, svolto la sua parte.

Riconoscimento

Un bel mattone sullo Scudetto, infatti, l'ha posizionato anche Ciprian Tatarusanu, respingendo il rigore di Lautaro Martinez nel derby d'andata che avrebbe portato, in caso di gol, i nerazzurri in vantaggio di due gol sui rossoneri. Tale intervento è stato premiato come "la miglior respinta difensiva dell'anno" dai tifosi milanisti sui social, a suggellare la straordinarietà dell'azione e anche, se fosse possibile, ad omaggio di un grande professionista capace di farsi trovare pronto nel momento giusto.

Ancora vice Maignan

Non è scontato, d'altronde, che un secondo portiere sappia sostituire con così grande decisione - al netto anche di comprensibili errori, vedi Firenze - il titolare del ruolo che, nel caso del Milan, è a tutti gli effetti un campione assoluto. Tatarusanu lo ha fatto con coraggio e onore, con silenzio ed esperienza e si è guadagnato, senza dubbio, un altro anno come vice Maignan.