Theo e Leao in disparte nel cooling break. Fonseca: "Non creiamo problemi che non ci sono"

Paulo Fonseca ai microfoni di DAZN esordisce parlando della situazione legata a Theo Hernandez e Rafa Leao, entrambi entrati a partita in corso e che hanno fatto scalpore per l'atteggiamento durante il cooling break, dove entrambi sono stati in disparte rispetto al resto del gruppo:

"La situazione di Theo e Leao: non c'è nessun problema e penso che Theo abbia già spiegato. Non dobbiamo creare nessun problema, questa settimana ho parlato con i giocatori che hanno accettato la scelta. Non c'è alcun problema, io ero concentrato e non ho visto che erano lì ma penso che Theo abbia spiegato perché. Non creiamo problemi perché non ce ne sono, la risposta dei giocatori è stata bella e non dobbiamo creare problemi quando non ci sono. Non scappo con le scuse e in questo momento non c'è problema".

Sulla partita

"Abbiamo gestito bene la partita con la palla, penso che la squadra sia andata bene perché abbiamo controllato la partita con la palla. Nel secondo tempo è andata diversamente, abbiamo lasciato loro giocare. Capisco che sia un momento che non è positivo, magari nella loro testa i giocatori vogliono cercare di non prenderle. Dobbiamo gestire la partita con la palla ma nel secondo tempo non abbiamo voluto giocare".

Mancava un uomo a centrocampo?

"Per me non manca un giocatore in mezzo al campo. Non abbiamo rischiato più, questo è il problema. Quando le altre squadre pressano più alto dovrebbe essere più facile per noi".

Sulla responsabilità dei giocatori

"Non ho parlato di mancanza di responsabilità ma di intenzione di giocare della squadra. Penso che abbiamo sbagliato, sappiamo qual è l'intenzione della squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa".