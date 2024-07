Theo e Maignan leader, Leao inizia a brillare: ai quarti si sfideranno. Poi... il Milan

vedi letture

Theo Hernandez e Mike Maignan con la Francia, Rafael Leao con il Portogallo. I tre top player del Milan continueranno ad essere protagonisti agli Europei: tutti e tre, infatti, si sono qualificati ai quarti di finale del massimo trofeo continentale per nazionali, in cui si affronteranno faccia a faccia in una sfida dal forte sapore rossonero.

I rinnovi di Theo e Maignan

Theo e Maignan sono stati i migliori in campo della squadra di Dechamps in Francia-Belgio. Il terzino è stato sempre attentissimo, salvando il risultato su Carrasco, così come il portiere, che ha risposto presente con ottimi interventi su De Bruyne, Lukaku e di nuovo De Bruyne nel secondo tempo. Il loro livello, in parole povere, si è confermato altissimo. Se mai ce ne fosse bisogno. Il Milan non ha intenzione di venderli, anche se è chiaro che se dovesse arrivare una di quelle offerte (almeno 90 milioni per Theo, almeno 70 per Maignan) irrinunciabili...

Leao cresce

Dopo due prestazioni opache con tanto di squalifica per simulazione, Leao contro la Slovenia ha giocato la sua miglior partita agli Europei: presente, pericoloso, concentrato, spesso imprendibile. Il Milan gli ha rinnovato il contratto nella passata stagione e non ha alcuna intenzione di perderlo, a meno che qualcuno non si presenti per pagare i 175 milioni della clausola rescissoria.