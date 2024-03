Theo Hernandez punta alla storia: l'idolo Maldini dista ora solo due gol

vedi letture

Tante cose sono successe da quell'incontro ad Ibiza fra Theo Hernandez e Paolo Maldini nell'estate del 2019. Nonostante non si parlasse un gran bene del francese, soprattutto a livello attitudinale, l'allora dirigente del Milan decise di dare poco conto alle voci di corridoio incontrando comunque personalmente il terzino del Real Madrdi sull'isola spagnola per convincerlo a sposare la causa rossonera. Il resto è storia.

A 5 anni da quel trasferimento potremmo dire senza troppi problemi che Paolo Maldini, consigliato sapientemente dall’area scouting rossonera, ci aveva visto particolarmente lungo, anche perché oggi quando parliamo di Theo Hernandez parliamo non solo di uno dei leader di questo Milan, ma soprattutto di uno dei giocatori più forti al mondo. La speranza di tutto il popolo milanista è che dunque il francese possa vestire ancora a lungo la maglia rossonera, diventandone una delle leggenda più amate, anche perché ora ci sarebbe un record da eguagliare e migliorare che potrebbe permettere al terzino di incidere una volta e per tutte il suo nome nella storia del diavolo.

Il gol segnato ieri contro il Verona è stato infatti il 27esimo in maglia Milan per Theo Hernandez. La rete di caparbietà del Bentegodi ha permesso al francese di agganciare al secondo posto Aldo Maldera tra i difensori che contano più marcature con la maglia rossonera nel massimo campionato nazionale. Al primo c'è Paolo Maldini con 29 reti, gap colmabile addirittura già in questo finale di stagione qualora il numero 19 di Stefano Pioli continuasse ad avere l'incredibile rendimento di questo inizio 2024.

Ciò che più salta all'occhio di tutto questo discorso è la repentinità con la quale Theo Hernandez è riuscito ad entrare nella storia del Milan. Se non sarà questa molto probabilmente il francese eguaglierà e migliorerà il record di Maldini nella prossima stagione, avendo giocato neanche la metà della partite dello storico capitano del Milan. Il francese ha infatti una media realizzativa incredibile per essere un terzino: da quando è in rossonero, infatti, Theo Hernandez ha segnato un gol ogni 502', in pratica uno ogni cinque partite, media che neanche alcuni attaccanti sono in grado di mantenere.

Il francese punta dunque alla storia, a spodestare dal trono proprio colui che spinse tanto per averlo al Milan: Paolo Maldini.

THEO, NUMERI DA CAPOGIRO IN QUESTO 2024 - Se il 2023 non è stata la miglior annata per Theo Hernandez, questo 2024 si prospetta essere invece incredibile per come è cominciato. Da quell'Empoli-Milan dello scorso 4 gennaio, infatti, il terzino rossonero ha contribuito attivamente a 11 gol del Milan fra gol ed assist. Non male per un difensore, in grado di fare addirittura di meglio di giocatori come Lautaro Martinez (9 G/A), Kvaratskhelia (6 G/A), Lukaku (6 G/A) ed Osimhen (6 G/A) in Serie A.