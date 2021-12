Theo Hernandez, un gol per ritornare ai vertici del fútbol nel 2022

Non è stata una prima parte di stagione particolarmente esaltante per Theo Hernandez. Anche se il tabellino delle marcature e delle assistenze in Serie A recita rispettivamente il numero due ed il numero quattro, il terzino rossonero ex-Real Madrid è stato comunque autore di diverse disattenzioni che hanno portato il Milan a perdere diversi punti in campionato (con la Fiorentina l'esempio più lampante). Theo è apparso molto sottotono dopo aver contratto il Coronavirus (così come è accaduto per Brahim Diaz, irriconoscibile dopo lo stop per la quarantena), ma il gol di ieri ad Empoli potrà conferire più lucidità al treno rossonero per l'anno venturo.

TORNARE AL TOP - Nonostante il momento "no", Theo, però, continua a riscuotere commenti positivi da parte dell'opinione pubblica, e lo dimostra il CIES. Infatti, il numero 19 è stato inserito nel miglior undici del girone d'andata di Serie A (ma anche lo stesso terzino sa che le prestazioni offerte ai tifosi devoti al Diavolo - nelle ultime settimane - non sono quelle delle aspettative di inizio stagione). Le vacanze di Natale, però, arrivano nel momento giusto, sia per lui che per il resto della squadra. Il francese, con questa sosta, potrebbe ritrovare le adeguate energie psico-fisiche per tornare in carreggiata a gennaio. Un po' di tempo in famiglia, in attesa del bebè che dovrebbe arrivare intorno al mese di aprile, e un po' di felicità sono la giusta medicina per eliminare definitivamente le scorie del virus che lo hanno costretto a fermare, di recente, le sue galoppate - il proprio marchio di fabbrica. Il 2022, dunque, dovrà necessariamente essere il suo anno di consacrazione nel fútbol. La cerchia dei top player mondiali lo sta aspettando.