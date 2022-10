Theo: "I tifosi per noi sono la cosa più importante: faccio di tutto per farli felici"

Il terzino francese rossonero Theo Hernandez è stato protagonista, nella giornata di ieri, di un Meet&Greet presso il Milan Store di San Siro in cui ha incontrato 50 fortunati tifosi che hanno potuto scattarsi una foto con il numero 19 o farsi firmare un autografo (QUI la Gallery dell'evento). Nello specifico è stata un'occasione anche per ribadire la capsule collection di abbigliamento (e non solo) che il Milan ha lanciato un mesetto fa proprio in collaborazione con Theo. Questo è stato il commento del francese sull'idea avuta con il club, riportato dal canale Twitter del Milan:

“Il Milan ha parlato con me perché voleva fare una collezione con un giocatore e io non ci ho pensato due volte. Bello fare una collezione: stiamo vedendo che sta andando bene e per questo sono molto felice”.

Theo, che ha incontrato tifosi di tutte le età nel corso del suo pomeriggio a San Siro, ha poi espresso la sua opinione anche sul tifo del Milan in generale, che non manca mai:

“Per noi la cosa più importante sono i tifosi: quando sono sempre con noi è incredibile e anche quando perdiamo sono sempre al nostro fianco. Per fare felici i tifosi faccio di tutto”