Theo out almeno due partite: chi lo sostituisce? Ibra aveva designato Jimenez come vice

Mancano ancora diversi giorni alla prossima partita del Milan e, forse, qualcuno potrebbe tirare un sospiro di sollievo vedendo come squadra e allenatore hanno interpretato le ultime gare. In questa sosta Nazionali, tra i tanti problemi a cui dovrà cercare un rimedio, Paulo Fonseca dovrà anche provare a capire come sostituire Theo Hernandez per le prossime partite.

Il vice non era Jimenez?

Oggi uscirà la sentenza del Giudice Sportivo e ci sarà la conferma sulle giornate di squalifica di Theo, espulso a fine gara contro la Fiorentina: è ragionevole che saranno minimo due turni di stop ma potrebbero essere anche di più, dipende da cosa ha scritto nel referto l'arbitro Pairetto. Dunque con ogni probabilità il francese salterà almeno Udinese e Bologna, forse anche il Napoli. Per sostituirlo, ci sono alcune opzioni anche se nessuna - per il momento - o è stata affidabile o addirittura è stata scelta dal tecnico. In questo senso va rimarcato come a inizio stagione Zlatan Ibrahimovic fu chiarissimo: "Il vice di Theo sarà Jimenez". Dopo le testuali parole del Senior Advisor rossonero, Jimenez è partito dietro a Terracciano nelle gerarchie sia in preseason, dove ha giocato solo pochi scampoli di gara, sia nelle gsare ufficiali dove non è mai stato utilizzato. Sarà la volta buona per lo spagnolo?

Le altre soluzioni

Al netto di Alex Jimenez, che potrà essere utilizzato anche sulla fascia destra come vice Emerson Royal, data l'assenza anche di Calabria, Fonseca ha altre due cartucce da poter sparare. Una è quella di Filippo Terracciano: l'ex Verona ha giocato le prime tre gare ufficiali della stagione e non è andata proprio benissimo, dimostrando ancora che non è riuscito a compiere il salto di qualità in una squadra importante. L'altra scelta è Davide Bartesaghi e a oggi sembra quella più papabile: il giovane di Milan Futuro ha scontato la squalifica e sarà a disposizione per l'Udinese. In più ha già diversi minuti alle spalle con la prima squadra e potrebbe essere preferito anche per questo. Il tempo per decidere c'è, non si deve sbagliare.