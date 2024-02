Theo segna e guida la difesa: il Milan batte 1-0 il Napoli e blinda la Champions

"Il terzo posto non si tocca". Il Milan di mister Pioli manda un messaggio a tutto il campionato, Napoli compreso, imponendosi per 1-0 sugli azzurri di Mazzarri nel big match del 24° turno di Serie A grazie a una prestazione difensivamente solida e offensivamente cinica. A decidere il match è stata una rete di Theo Hernandez su assist di Leao al 25'.

Leao inventa e Theo segna. Il Napoli non reagisce

Pronti-via e, nonostante il parziale, è il Napoli ad avere la prima occasione per sbloccare l'incontro. Kvara da destro serve Simeone in mezzo all'area, ma il centravanti del Napoli da buona posizione calcia sul fondo. È il 10' e proprio da questo momento il Milan inizia a venire fuori mettendosi alle spalle una partenza alquanto a rilento. Il tanto chiacchierato Leao alza i giri al motore e al 25' trova un'imbucata geniale per Theo Hernandez, che entra in area da sinistra e buca Gollini in uscita per il vantaggio rossonero. Lo stesso portoghese impegna il portiere azzurro al 28', ma l'appuntamento con la sua versione da finalizzatore è ancora rimandato. Sul fronte opposto, nessuna particolare scintilla per la truppa partenopea, incapace di reagire una volta andata sotto nel risultato.

Il Napoli cresce, ma il Milan non si lascia sorprendere

Mister Mazzarri inizia a mescolare le carte in tavola già durante l'intervallo e l'ingresso immediato di Politano risveglia il Napoli dall'inerzia del primo tempo. Simeone ha un'altra occasionissima al 54', ma dopo un erroraccio di Bennacer arriva al limite e spara alto sopra la traversa. Ci provano allora Kvara e Politano, entrambi in azione solitaria, ma la difesa del Milan fa buona guardia. Pioli risponde con la mossa Musah ed è proprio l'ex Valencia a confezionare un cioccolato che Leao al 70' non riesce però a scartare: passaggio in area per il portoghese, che va sul destro ma da buona posizione spara fuori. Nel finale doppia palla gol per gli azzurri: prima autopalo di Simic e poi conclusione di Di Lorenzo, con Maignan che alza tuttavia sopra la traversa. È l'ultima emozione di una partita che il Milan ha controllato con grande personalità, reggendo l'urto persino dinanzi all'assalto finale degli ospiti.