Tijjani Reijnders, la luce del Milan in questo momento...

Tijjani Reijnders, olandese, classe 1998, anche ieri sera è stato il migliore in campo del Milan e in assoluto. La vittoria al Bentegodi di Verona porta la sua firma, anche grazie all’assist millimetrico di Fofana. Un goal pesantissimo, sia per salvare la panchina di Fonseca che per cercare di rilanciare il Milan in classifica.

Ecco la pagella del nostro Pietro Mazzara relativa alla prova del centrocampista olandese.

“REIJNDERS 7: il gol che segna regala al Milan un Natale sereno dal punto di vista della classifica. Bellissima la soluzione che sceglie per mettere il pallone magico di Fofana sotto l’incrocio alla sinistra di Montipò. Da trequarti prima studia la posizione, poi mette in seria difficoltà la cintura mediana dell’Hellas. Con tanti leader fuori, tocca a lui e Fofana prendersi il Milan sulle spalle”.



Ottavo goal stagionale per Reijnders, il quarto in Serie A, dove ha servito anche 3 assist vincenti. Il suo ruolino è impreziosito anche dai 3 goal in Champions League (in sei apparizioni) e il goal in Coppa Italia contro il Sassuolo. Un totale di 22 presenze con 8 goal, 3 assist, un cartellino giallo e uno rosso (contro l’Udinese). Numeri che lo portano ad essere uno dei migliori centrocampisti del massimo campionato e in Europa.

Nella scorsa stagione, la sua prima in Italia, Reijnders aveva collezionato 50 presenze complessive, con 4 reti (3 in A e 1 in Europa League) e 4 assist vincenti (tutti in A).

La stagione 2022/2023 con la maglia degli olandesi dell’AZ è risultata essere la sua miglior stagione per quanto riguarda numero di goal e assist: 54 presenze complessive condite da 7 goal e 12 assist.

Su di lui nelle ultime settimane si è gettato il City di Guardiola, che sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 50 milioni di euro, anche se per la società rossonera l’olandese rimane incedibile ed è pronto il rinnovo di contratto con tanto di adeguamento. Anche perché senza Reijnders il Milan non può starci...