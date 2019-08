To', chi si rivede! Bonaventura pronto a togliere le castagne dal fuoco ancora una volta

Mentre ci si interroga su come evolverà (o meno) il mercato rossonero in queste ultimissime ore disponibili, una bella notizia si è palesata oltre i cancelli di Milanello. Jack Bonaventura è stato provato ieri come "spalla" di Suso nel nuovo 4-3-2-1 di Marco Giampaolo e potrebbe giocare titolare nella sfida di domani contro il Brescia. Per avere la verifica definitiva bisognerà attendere la rifinitura di oggi pomeriggio, ma il fatto che l'ex Atalanta sia pronto è di per sé già incoraggiante.

IL CALVARIO - I tifosi rossoneri non vedono Bonaventura in gare ufficiali dallo scorso 25 ottobre 2018, quando il Milan perse in casa contro il Betis Siviglia in Europa League. Poi il marchigiano si è fermato a seguito di un'infiammazione al ginocchio: a nulla è servita la terapia conservativa, tant'è che il mese successivo il giocatore è stato operato per la ricostruzione della cartilagine dell'articolazione. Da lì in poi stagione finita. E pensare che proprio Jack aveva aperto le marcature della stagione a Napoli, risultando fondamentale all'interno degli schemi di Gattuso, in un Milan forse sbilanciato ma molto bello da vedere.

IL RITORNO - Giampaolo potrà fare subito affidamento sul classe '89, tant'è che sta riflettendo se inserirlo titolare contro il Brescia. Bonaventura porterebbe un significativo "upgrade" per la formazione milanista, da tempo priva della qualità e degli inserimenti del nativo di San Severino Marche. L'ex Atalanta potrebbe togliere le castagne dal fuoco ancora una volta, ma attenzione a legarsi a lui a triplo filo. Difficilmente il numero 5 potrà garantire la stessa continuità di utilizzo come accaduto nelle passate stagioni, quando non saltava una partita: il tecnico abruzzese dovrà dosare le forze del suo calciatore, in modo che possa mantenere un livello di rendimento elevato per tutta la stagione.