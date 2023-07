Tomori a Sky: "Maldini? Simbolo del Milan, ma guardiamo avanti. Se avessi un pound lo punterei su Loftus-Check"

vedi letture

Intervistato a Sky Sport, Fikayo Tomori ha parlato così della nuova stagione: "Siamo contenti, eccitati. Sono eccitato per la mia terza stagione, la mia posizione è da leader, uno che parla molto fuori e dentro il campo. Sono qua da tre anni e sono quasi un veterano".

Sul vincere: "Sento la responsabilità, ma come tutti i miei compagni vogliamo vincere. L'anno scorso a gennaio abbiamo avuto 3-4 partite che hanno cambiato la stagione. Spero che diventeremo bravi. Vogliamo vincere: è il primo obiettivo di squadra e di questo gruppo".

Su Pioli: "Sarà più difficile degli anni passati. Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, come vuole il mister. Siamo orgoglioso di giocare al Milan e vogliamo dimostrarlo sul campo. Quest'anno speriamo di vivere una stagione da ricordare".

Su Maldini: "Quando pensi al Milan, pensi a Maldini. Quando sono arrivato qua vedevo lui tutti i giorni a Milanello. C'è rispetto perché sono un difensore e voglio giocare ad alti livelli il più possibile, mi dava consigli. Quando non c'è, non c'è un pezzo, e nessuno può sostituirlo. La società ha cambiato, ma noi siamo focalizzati sul campo e non abbiamo questo simbolo di Maldini, ma so bene che guarderà le partite. E' un simbolo del Milan ma dobbiamo andare avanti".

Su Leao: "È già molto forte, ma può esserlo ancora di più. Anni fa, quando arrivai al Milan, dissi che c’era un giocatore diverso da tutti, quello era Rafa. Ha tutto: tiro, assist, qualità, potenza. Sa che deve essere ancora più attento e focalizzato durante i riscaldamenti, lo controllo con lo sguardo. Per noi è importantissimo".

Su Loftus-Cheek: "Se avessi un pound lo punterei su Loftus-Check, è mio amico, sono il suo traduttore, ho parlato con lui prima della firma e sono sicuro della sua qualità. Pulisic è forte, veloce e farà gol. È diverso dai giocatori che abbiamo in questo momento. Sono contento per loro e per noi".