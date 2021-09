Tonali, Diaz e Leao: mister Pioli scommette sul loro talento e punta a farne giocatori completi

Da Theo Hernandez allo stesso Kessie, passando per Rebic, Saelemaekers e non solo: sono davvero tanti i giocatori valorizzati nell’ultimo anno e mezzo da Stefano Pioli. E il lavoro del tecnico non è certo finito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le prossime "scommesse" si chiamano Tonali, Leao e Brahim Diaz.

IN CRESCITA - Sandro è tornato dalle vacanze con un’altra testa e il piglio di chi vuole lasciarsi alle spalle la scorsa (deludente!) stagione. Il centrocampista ha fatto benissimo anche con l’Under 21, ma è al Milan che serve la conferma: Pioli tornerà a essere psicologo per liberarlo da pressioni eccessive. Su Brahim Diaz il discorso è diverso. Le sue performance erano in crescita già nel finale del precedente campionato: seguendo i consigli e le direttive del proprio allenatore potrà diventare un trequartista davvero completo.

L’OBIETTIVO - A Leao manca continuità. Per sfruttarne le qualità, osserva la Gazzetta, mister Pioli ha scelto di promuoverlo titolare. Il mister ha un obiettivo ben preciso: fare dell’attaccante portoghese un giocatore coinvolto in ogni momento della partita, senza più distrazioni, e sempre più incisivo in zona-gol.