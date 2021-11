Tonali e gli obiettivi da raggiungere: vincere con il Milan e conquistare un posto fisso in Nazionale

Dopo aver definitivamente ingranato la marcia giusta, Sandro Tonali è intenzionato a proseguire sulla via intrapresa per raggiungere il più in fretta possibile sia obiettivi di squadra che personali. Nel 2020/2021, il centrocampista del Milan ha collezionato 37 presenze complessive fra Serie A e coppe, tante delle quali però per pochi minuti e senza mai convincere in pieno. Quest’anno invece la musica è cambiata. Tonali è uno dei leader in campo e le prestazioni sono quasi sempre di alto livello.

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

A suon di sacrifici e impegno durante gli allenamenti, Tonali ora sembra un giocatore diverso, più convinto dei suoi mezzi tecnici, libero mentalmente di esprimersi e rendere al meglio, come aveva fatto nel Brescia. Il classe 2000 appare già un veterano per come ragiona ed ha le idee chiarissime sugli obiettivi da raggiungere nel breve-medio periodo: vincere un trofeo con il Milan in questa stagione ed entrare stabilmente fra i convocati del CT Roberto Mancini con la Nazionale maggiore. E a proposito degli obiettivi, lo stesso giocatore ne ha parlato sui canali ufficiali dell’Italia, proprio nella giornata di ieri, dicendo: “Per me significa molto giocare con l’Italia, è il sogno di qualsiasi bambino che ama il calcio, che ama la Nazionale e che spera un giorno di indossare questa maglia. È la cosa più bella che esiste nel calcio. Futuro? Preferisco ragionare di anno in anno ma ho le idee chiare”.

In vista di gennaio e le quasi certe partenze per la Coppa d’Africa di Ismael Bennacer e Franck Kessie, Tonali assumerà ancora più importanza nel Milan di questa stagione. Stefano Pioli, la società rossonera e tutti i tifosi rossoneri credono in lui. Se la sfida di stasera degli Azzurri contro la Svizzera dovesse andare bene, nella testa di Tonali entrerebbe di diritto anche il Mondiale in Qatar 2022.