Tonali, l’uomo mercato ed i lampi di genio

Arrivato nell'euforia generale dei tifosi rossoneri, Sandro Tonali è diventato sin dall'inizio l'uomo mercato di questo nuovo - e giovane - Milan, targato Paolo Maldini e Frederic Massara. Un numero 8 fisico e tecnico. Un profilo che sicuramente mancava a questo Diavolo. Ieri, finalmente, è arrivato l'esordio da record in Serie A con la maglia rossonera: un lungo cammino che è solo alle fasi iniziali.

UN AVVIO SO-SO - Sì, non è stato uno dei migliori inizi per Sandro: dicesi, una partenza "così così". Sicuramente la lunga quarantena e la breve preparazione hanno notevolmente influenzato le prestazioni atletiche del giocatore nativo di Lodi. Qualche spezzone di gara non al massimo avevano già acceso il campanello d'allarme in alcuni tifosi. Ma è bastata la prestazione di ieri a Crotone per spegnere queste insidie: Tonali c'è.

LAMPI DI GENIO - Corsa - tanta corsa -, palloni recuperati e numerose verticalizzazioni. Questo è quello che chiede mister Pioli, presenza e dominio del gioco. E, ieri, Tonali ha risposto presente e ha tirato fuori dal cilindro alcune giocate di classe, da "vera promessa del calcio italiano". Ora i tifosi, ma soprattutto gli addetti ai lavori, si aspettano delle prestazioni di livello dal classe 2000 e, in particolare, continuità, quella che serve per essere sempre decisivi.