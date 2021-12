Tonali padrone della mediana senza Kessie e Bennacer. Krunic l’alternativa e tre possibili jolly

La Coppa d'Africa sta falcidiando tutte le squadre d'Europa, tra cui anche il Milan di mister Stefano Pioli. Infatti, come ben si sa, il torneo continentale che si disputerà in Camerun ha strappato Ismael Bennacer, Franck Kessie e Fodé Ballo-Touré al club di via Aldo Rossi. Ed i primi due hanno un peso specifico importante per le gerarchie (e per le geometrie) del tecnico rossonero. Il Milan, infatti, avrà a disposizione solamente Sandro Tonali e Tiémoué Bakayoko per le prossime quattro partite di Serie A (Roma, Venezia, Spezia e Juventus) e di Coppa Italia (Genoa). Due giocatori per due slot. E, dunque, chi farà da riserva o da jolly?

QUATTRO CANDIDATI - Il primo, sicuramente, sarà Rade Krunic. Il numero 33, da sempre pupillo e asso nella manica di Pioli, sarà la prima riserva della coppia titolare. Per lui, infatti, sono già state 16 (con due gol, ndr) le partite da mediano, per un totale di 1080' minuti tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Serie B. I tre jolly, in caso di emergenza totale, invece, potrebbero essere Davide Calabria (già impiegato in quel ruolo dallo stesso Pioli lo scorso anno contro la Juventus, dove segnò anche una rete), Alessandro Florenzi (saltuariamente impiegato come centrocampista) e Junior Messias. Il brasiliano, infatti, nell'ultima stagione di Crotone disputò ben 15 partite da centrale (in una squadra dal baricentro basso, dove il nativo di Ipatinga difendeva spesso al limite dell'area o nei primi 30 metri di campo). Queste, ovviamente, sono tutte ipotesi alla luce del solito 4-2-3-1 utilizzato dall'allenatore emiliano, ma non è da escludere un cambio tattico, che potrebbe avvenire in questa settimana di avvicinamento alla sfida casalinga contro la Roma di José Mourinho.