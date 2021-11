Tonali titolare nel Milan e convocato in Nazionale: è già presente, sarà anche futuro (PODCAST)

Sandro Tonali è dove è ora con merito. Non si è titolari del Milan dei record (mai nessuna squadra rossonera era partita meglio di quella di Pioli) primo in classifica in Serie A e non si è convocati per la sfida decisiva per le qualificazioni Mondiali dalla propria Nazionale quando si è il centro dell'Under 21 impegnata in un altro confronto duro, per caso.

Dopo una stagione difficile, la prima a Milano, il numero 8 ex Brescia si è rivalutato col lavoro e con il sacrificio, accompagnato da un cuore milanista che ne fa già idolo indiscusso dei tifosi. "È un grande talento. Ha tutto - ha dichiarato Pioli al Premio Liedholm 2021 - per diventare per un grande giocatore e una bandiera del Milan". E così è, anche perché lo stesso Tonali ha le idee piuttosto definite sul suo futuro: "Preferisco - ha rivelato oggi il calciatore in conferenza stampa pre Italia-Svizzera - pensare anno dopo anno, ma ho le idee chiare".

Nel podcast odierno parliamo, dunque, del classe 2000 rossonero, già presente e futuro del Milan e della Nazionale Italiana. Clicca sul banner per ascoltarlo.