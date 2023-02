Tornato il sereno in casa Milan: Maignan ciliegina in attesa del resto. Formazione confermata

Sette giorni senza partite dopo che per settimane si è giocato spessissimo, un match che evoca ricordi recenti clamorosamente emozionanti, un filotto da proseguire per continuare nella terapia di guarigione che ben sta funzionando, uno scontro diretto per la Champions League, il ritorno di Mike Maignan: ci sono tutti questi ingredienti - e non solo - in Milan-Atalanta di questa sera a San Siro. I rossoneri ci arrivano da tre vittorie consecutive e con un’infermeria pronta a svuotarsi completamente nei prossimi giorni: il clima di fiducia e di ottimismo, dopo un gennaio veramente complicato, si respira quasi a pieni polmoni: é tornato il sereno, con tanto di ciliegina Maignan, e quel che manca... si vedrà in queste settimane: Atalanta, Fiorentina, Tottenham con i rientri degli infortunati in settimana.

Tutto importante

Tale situazione è data, oltre che dalle tre vittorie consecutive di misura senza gol subiti, dall’attesissimo ritorno tra i pali di Mike Maignan, assente da ben 161 giorni e da quel Milan-Napoli del 18 settembre spartiacque del campionato di Tonali e compagni: "Mike è stato - ha detto Pioli in conferenza stampa - un leone in gabbia, non poteva scendere in campo, non poteva aiutare la squadra. Adesso ha questa possibilità. Sta bene, è molto motivato e ci darà un grande apporto". Un rientro chiaramente importante in un periodo importante per la stagione del Milan, che comincia proprio oggi con la sfida all’Atalanta: “Noi stiamo bene di testa e di gambe, vogliamo giocare la nostra partita al massimo, vogliamo - ha proseguito Pioli - provare a controllare meglio la partita, stando attenti in fase difensiva".

La probabile formazione

Oltre al già citato portiere francese, Pioli riconfermerà la formazione che ha vinto a Monza: Kalulu-Thiaw-Tomori terzetto difensivo, Messias e Theo Hernandez a tutta fascia con Tonali e Krunic coppia di mediana, davanti tridente con Leao e Brahim Diaz alle spalle di Giroud. Panchina per De Ketelaere e Ibrahimovic, che è, come confermato da Pioli, ormai pronto per giocare. Calabria, Bennacer e Florenzi torneranno disponibili contro la Fiorentina.