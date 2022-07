Tra girate, zampate e doppiette: il primo anno di Giroud al Milan a tinte tricolori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud e il Milan compiono un anno insieme. Era il 16 luglio 2021 e il bomber francese veniva ufficializzato dal club rossonero come nuovo numero 9 della squadra. Arrivato per fare da spalla a Ibra, Olivier è entrato ben presto nel cuore dei tifosi e nella storia del Milan a forza di gol importanti che rimarranno iscritti nella memoria collettiva. Ma Giroud non ha intenzione di fermarsi qui e guarda già alla stagione che sta per iniziare.

Gol pesanti

Arrivato a Milano con la nomea di attaccante navigato ed esperto, con un palmares di tutto rispetto aggiornato da poche settimane con la Champions League, Giroud si è presentato a San Siro con una doppietta con il Cagliari, la prima di tante. L'attaccante francese ha rispettato le aspettative e la sua fama di autore di gol pesanti andando a segno in tutte le partite spartiacque del campionato rossonero. La favolosa doppietta nel Derby di ritorno, quando si è girato sotto la Sud; la zampata al Maradona contro il Napoli e quella del pareggio all'Olimpico contro la Lazio; fino ai due gol che a Reggio Emilia hanno abbattuto l'ultimo ostacolo tra il Milan e il diciannovesimo Scudetto. Attaccante forte, esperto, carismatico che nei momenti topici della stagione non è mai mancato e ha saputo lasciare il segno.

Da Ibra a Origi

Olivier non è finito qui. L'attaccante francese si è ripresentato a Milanello carico e ancora euforico per la vittoria dello Scudetto pronto per una nuova stagione. Quest'anno potrà essere ancora più protagonista sperando che alcuni acciacchi, che lo hanno fermato e rallentato nei primi mesi dell'anno scorso, non lo disturbino più. In attesa che Origi e che Ibra firmi il suo nuovo contratto, sarà ancora lui il perno dell'attacco rossonero, forte di un anno di esperienza nel campionato italiano. Con il nuovo attaccante belga poi si instaurerà, per forza di cose, un dualismo che potrebbe essere simile a quello vissuto con Ibra l'anno scorso e che ha fatto bene a entrambi, quando tutti e due sono stati a posto fisicamente. Olivier è diventato ben presto un grande cuore rossonero e vorrà proseguire sulla strada solcata la stagione passata. Obiettivo Champions. Obiettivo seconda stella.