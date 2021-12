Tre regali per Pioli dalla sosta: sta per finire l’emergenza offensiva (PODCAST)

Dopo l’allenamento odierno su Zoom, i giocatori del Milan avranno la giornata di domani per fare rientro a casa base visto che il 30 pomeriggio è prevista la ripresa degli allenamenti.

Stefano Pioli potrebbe ricevere tre regali molto graditi da questa sosta ovvero i rientri di Davide Calabria, Ante Rebic e Rafael Leao. In particolar modo gli ultimi due, se saranno a disposizione per la Roma, andrebbero a risolvere molti problemi offensivi per l’allenatore milanista, che nel corso delle ultime giornate ha dovuto inventarsi di tutto per sopperire alla loro assenza.

E anche Ibrahimovic si presenterà in buone condizioni.

Gli aggiornamenti nel podcast odierno.