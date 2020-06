Tutte le scadenze dal 2020 al 2022: tanti casi da sistemare per avviare il progetto di Rangnick

Si è già detto tanto sulle scadenze contrattuali del 30 giugno 2020, le quali, almeno al Milan, dovrebbero essere tutte prolungate fino al termine naturale della stagione. In estate, con l'ormai ventilato approdo di Rangnick, non bisognerà però ragionare soltanto su questi calciatori, ma anche su quelli in scadenza nel 2021 e nel 2022, evitando che tra un'estate ci si ritrovi in situazioni similari a quella di Donnarumma. Non sarà semplice e non sarà immediato, ma un progetto sano e duraturo, come Elliott si auspica con il manager tedesco alla guida, non può avviarsi senza sistemare caso per caso.

SCADENZA 2020:

Zlatan Ibrahimovic - Lo svedese ha saputo prendere in mano il Milan nonostante i suoi 38 anni. Rangnick non ha posto veti ad un'eventuale permanenza di Zlatan. I problemi sono altri: il primo è legato alle possibili richieste economiche del classe '81 (6 milioni di euro), l'altro dal difficile rapporto con Gazidis, come confermato nell'ultimo confronto a Milanello.

Lucas Biglia - L'agente dell'argentino ha confermato tra le linee che il rapporto fra l'argentino e il Milan si esaurirà dopo il 2 agosto, quando la Serie A si concluderà.

Asmir Begovic - Arrivato in prestito secco per fare il vice Gigio dopo la partenza di Reina. Il suo futuro è legato a doppio filo a quello dello spagnolo: in caso di addio definitivo di quest'ultimo, il Milan potrebbe accordarsi col Bournemouth per mantenere il classe '87 in rosa. Il bosniaco ha un contratto con gli inglesi fino al 2021, il che fa presupporre che le richieste degli inglesi non saranno particolarmente esose.

Simon Kjaer - Difensore affidabile ed attualmente titolare. Il Milan può riscattarlo per 2.5 milioni, il giocatore vorrebbe restare. L'ultima parola spetterà probabilmente a Rangnick, ma la sensazione è che abbia buone chances di essere confermato.

Giacomo Bonaventura - Ad oggi le possibilità di un rinnovo sono ridotte ad un lumicino. Jack chiuderà la stagione e poi dovrebbe lasciare il Milan dopo sei anni di militanza.

Alexis Saelemaekers - Per riscattare il belga dall'Anderlecht serviranno altri 3.5 milioni oltre a quelli già versati a gennaio. Lasciandolo andare si getta alle ortiche un investimento importante, trattenendolo si scommette sul futuro di un giocatore che fin qui non si è mai visto. La sensazione è che acquistandolo si possa comunque rientrare dell'investimento, vista la giovane età del calciatore: in tal senso non è da escludere un riscatto, a prescindere da quale sarà il suo futuro.

SCADENZA 2021:

Gianluigi Donnarumma - Il Milan vuole rinnovargli il contratto e Rangnick si è esposto in tal senso. Gigio vuole restare e in questo momento le big europee non sembrano interessate ad investire cifre importanti per un nuovo portiere. Tutto fa pensare che un accordo possa essere trovato, magari con un rinnovo breve (altri due anni di contratto) e il possibile inserimento di una clausola.

Antonio Donnarumma - Il suo futuro è legato a doppio filo a quello del fratello. In caso di rinnovo del primo anche lui dovrebbe prolungare il suo contratto.

Mateo Musacchio - L'argentino, costretto all'operazione alla caviglia, rischia di dover rinunciare a buona parte della stagione residua. Ad oggi parlare di rinnovo è complicato. La soluzione più probabile è un ritorno in Liga: il Milan dovrà rientrare di almeno 4.5 milioni di euro, la cifra residua a bilancio del classe '90 argentino:

Hakan Calhanoglu - Altra precisa richiesta di Rangnick, che già lo voleva al Lipsia lo scorso anno. Il manager tedesco conosce il centrocampista turco ed è convinto di poterlo sfruttare al meglio. Servirà un rinnovo di contratto ma trovare un accordo non dovrebbe essere un problema. L'ex Bayer Leverkusen potrebbe anche rinunciare a qualcosa (attualmente guadagna 2.5 milioni di euro).

Ante Rebic - In prestito dall'Eintracht fino al 30 giugno 2021. Il Milan potrebbe già sistemare la questione in queste settimane sfruttando il momento d'oro di André Silva, con la possibilità, ora concreta, che i due giocatori siano scambiati alla pari, o addirittura con un conguaglio a favore del club rossonero.

Ricardo Rodriguez - Il laterale svizzero è in prestito secco al PSV Eindhoven e dovrebbe rientrare alla base a partire da luglio. Lo svizzero non vuole restare a fare la riserva di Theo Hernandez, di conseguenza si studierà una soluzione alternativa. Il Milan ha già provato ad inserirlo in una eventuale operazione col PSV per Dumfries, ma gli olandesi vogliono soltanto cash.

Pepe Reina - Discorso simile a quello di Rodriguez. Lo spagnolo ha lasciato il Milan per giocare ed è difficile che la situazione ora sia cambiata, soprattutto se Donnarumma fosse rinnovato. Lo spagnolo guadagna tanto ma ha ancora un mercato importante.

SCADENZA 2022:

Andrea Conti - Il Milan lo ha atteso a lungo, ma in questa stagione, la prima non condizionata dai problemi fisici, il laterale bergamasco non ha convinto fino in fondo. Il fatto che il club rossonero abbia preso Kalulu e cerchi Dumfries fa capire la volontà di ristrutturare la fascia destra. Bisogna però considerare che Conti a bilancio vale ancora 10 milioni di euro, per evitare minusvalenze sarà necessario trovare un acquirente disposto ad offrire una cifra del genere, altrimenti servirà un'operazione nello stile Caldara-Atalanta.

Alessio Romagnoli - Nei dialoghi con Raiola, oltre che di Donnarumma si dovrà parlare anche di Romagnoli. Il Milan vuole evitare che il suo capitano arrivi nel 2021 ad un anno dalla scadenza, per cui sarà necessario trovare un accordo che possa allungare il contratto. Una situazione meno impellente delle altre ma che non dovrà essere sottovalutata.

Diego Laxalt - I problemi al cuore di Robinson hanno fatto sì che l'uruguaiano tornasse in rossonero. Difficile pensare che possa restare, a meno che il Milan non decida di trattenerlo come riserva di Theo Hernandez senza rinnovare e senza effettuare ulteriori acquisti.

Davide Calabria - Prodotto nel Settore Giovanile, Calabria potrà portare una plusvalenza importante, a patto che si trovi il momento più opportuno per cederlo. A due anni dalla scadenza, vista la volontà del Milan di investire su un nuovo terzino destro, questa estate potrebbe essere quella giusta.

Franck Kessie - L'ivoriano, se ceduto ad una cifra congrua, potrebbe portare una discreta plusvalenza al Milan. Il club rossonero difficilmente accetterà offerte inferiori ai 25 milioni di euro, anche se bisognerà fare i conti con la scadenza 2022. Se Rangnick non dovesse puntare su Kessie, anche se non è detto che succeda, sarebbe più opportuno lasciarlo partire ora (accontentandosi) piuttosto che ritrovarsi con l'acqua alla gola la prossima estate.