Tuttosport - Adli, ora tocca anche a te: la grande chance di Yacine

Con l'infortunio di Rade Krunic, che dovrà restare fuori quasi sicuramente fino a dopo la sosta delle nazionali di ottobre, si aprono le porte del campo per Yacine Adli: il francese, che finora ha collezionato zero minuti in questo inizio di stagione, troverà spazio nelle prossime partite e lo farà in un ruolo inedito per lui che ha sempre giocato da mezzala, vale a dire mediano davanti alla difesa.

CHANCE A CAGLIARI? - Come spiega questa mattina Tuttosport, dopo un'estate in cui la sua partenza sembrava certa, alla fine l'ex Bordeaux è stato confermato in rosa come alternativa a Krunic. E ora che il bosniaco si è infortunato è arrivato anche il momento di Adli che scalpita per giocare e avere un ruolo da protagonista. La sua prima chance potrebbe essere già mercoledì a Cagliari, da capire se dal primo minuto o a partita in corso.

TOCCA A YACINE - Dopo la trasferta in Sardegna, il Diavolo è atteso da Lazio, Borussia Dortmund e Genoa nel giro di pochi giorni e quindi Stefano Pioli sarà "costretto" a fare un po' di turnover anche a centrocampo. In mezzo al campo, al momento, ci sono a disposizione cinque giocatori (Reijnders, Loftus-Cheek, Musah, Pobega e appunto Adli) per tre posti e dunque un po' di spazio per il francese ci sarà. Poi toccherà a lui dimostrare di poter essere utile davanti alla difesa e di essersi meritato l'opportunità.