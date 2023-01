Tuttosport - Al Milan manca un leader: serve il terzo ritorno di Ibrahimovic

MilanNews.it

Nelle ultime ore in molti, anche membri del club, hanno rievocato la fatidica Atalanta-Milan 5-0 che, di fatto, diede vita al Milan di Pioli che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime tre stagioni. Anche Tuttosport questa mattina propone questa analogia e ricorda che pochi giorni dopo quella debacle fu annunciato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, figura centrale nella riscossa rossonera. Potrà esserlo anche questa volta?

Ibra III

L'arrivo di Zlatan a cavallo tra dicembre 2019 e gennaio 2021 è visto un po' a tutti come l'anno zero del nuovo Milan, quello che due anni dopo andrà a vincere lo Scudetto. La forza mentale dello svedese, la sua esperienza e la sua incredibile fame hanno ridato nerbo al club rossonero in un momento in cui non sembrava esserci molto futuro. Dopo un percorso di due anni e mezzo il Milan è tornato squadra anche grazie alla mentalità che lo svedese ha portato in un gruppo voglioso di dimostrare ma ancora troppo acerbo e immaturo. Oggi la squadra si ritrova in una situazione simile e il capitolo terzo della storia tra Milan e Ibra sarà necessario. Un altro ritorno di Zlatan per provare a curare la psicologia di un gruppo che è vincente ma che non sta riuscendo a gestire la stagione dopo la vittoria e difficilmente si confermerà.

Grato al Milan

D'altronde Zlatan ha sicuramente motivi per restituire qualcosa al Milan, così come il club gli ha riconosciuto l'impegno e il ruolo centrale nella rincorsa Scudetto, dandogli la possibilità di rimanere in rossonero anche in questa stagione, a più di 40 anni, e con un'operazione che gli grava sul ginocchio. Spesso lo si è visto nelle tribune affianco alle panchine a guidare i suoi compagni come se fosse un allenatore in seconda. Adesso però che è tornato a lavorare al centro sportivo di Milanello, anche se solo individualmente, Ibra sarà ancora più vicino alla squadra e avrà modo di interfacciarsi con pù frequenza e costanza rispetto agli ultimi mesi. La squadra ha bisogno del carisma di Zlatan e Zlatan ha bisogno della sua squadra se vuole davvero tornare in campo a scrivere ulteriormente la storia.