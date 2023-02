Tuttosport - Al Milan serve un bomber da 20 gol: gli ultimi Sheva e Ibra. Il consiglio è Hojlund

MilanNews.it

Se la scorsa estate è stata caratterizzata, sul mercato, dalla caccia per il trequartista, con ogni probabilità nella sessione di quest'anno la dirigenza rossonera punterà molte delle sue fiches su un attaccante. Ibra sembra oramai prossimo al ritiro, Giroud si mantiene alla grande ma avrà 37 anni, Origi ancora non è stato pervenuto. Servirà un nome forte.

Venti

Come riferisce oggi Tuttosport, che alla questione attaccante del Milan dedica una pagina intera, ai rossoneri manca un attaccante da 20 gol in campionato da fin troppe stagioni. Nelle ultime 20 annate rossonere sono stati solo due i giocatori che hanno sfondato il muro delle venti reti in Serie A: Andriy Shevchenko con 24 segnature nel 2003/2004 e Zlatan Ibrahimovic nel 2011/2012 con 28 gol. Dall'anno scorso, nella rosa rossonera, è arrivato un attaccante come Olivier Giroud che sicuramente ha invertito un trend abbastanza negativo di punte da banter era ma che più che essere l'attaccante dei tanti gol, è quello dai gol pesanti. Oltre a Origi, che ci si augura possa sbocciare in qualche modo in questa seconda parte di stagione, il Milan ha Marko Lazetic che, però, al momento è in prestito in Austria e anche Lorenzo Colombo che, anche se tornasse alla base dal prestito al Lecce, ancora non può garantire una stagione da più di venti reti: sarebbe anche ingeneroso chiederglielo.

Nomi interessanti

Per questo motivo il Milan potrebbe virare a tutta sul mercato e cercare di assicurarsi un attaccante dai gol sicuri, giovane ma già sbocciato per intendersi. Il consiglio di Tuttosport si chiama Rasmus Hojlund. L'attaccante 20enne dell'Atalanta è una delle rivelazioni di questo campionato ed è già stato cercato dal Milan in passato prima del suo approdo a Bergamo. Il suo rendimento, dopo i primi mesi dietro a Zapata, è diventato costante e potrebbe essere un buon nome su cui puntare. A oggi, però, il giocatore viene valutato 50 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe un ostacolo non indifferente per i piani del Milan. In tutto questo sia Maldini che Massara hanno sicuramente iscritto sui loro taccuini altri nomi di assoluto livello: da Randal Kolo Muani dell'Eintracht (anche lui cercato in passato) a Noah Okafor e Lois Openda. Forse parlare di mercato adesso è un po' prematuro ma già gettare delle solide basi può essere interessante.