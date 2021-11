Tuttosport - Allarme difesa, torna Tomori per limitare gli errori: con lui più velocità e attenzione

Premessa: il Milan, anche senza Tomori, può fare meglio di così. Perché certi errori, più individuali che di squadra, sono figli della disattenzione, della tensione che cala quando non dovrebbe. Insomma, non è una questione di qualità (Romagnoli non è certo l’ultimo arrivato), ma di accortezza e capacità di restare sempre sul pezzo. Detto questo, il rientro di Tomori è determinante.

Nessuno come Fikayo

Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, il centrale inglese è imprescindibile per la solidità della difesa rossonera, perché è l’unico in grado di recuperare l’avversario in velocità, dote che gli permette spesso di rimediare agli errori dei compagni. Senso dell’anticipo, letture preventive, livello di concentrazione sempre altissimo: Tomori è la sicurezza fatta difensore, il perno di una retroguardia che, grazie anche a Kjaer, può contare su basi solidissime.

Bisogna migliorare... tutti

Il rientro dell’ex Chelsea servirà a limitare il numero di errori decisivi degli altri giocatori, ma dovrà crescere anche l’attenzione collettiva. Quando Fikayo non parte dall’inizio il Milan, dietro, “balla” e soffre più del previsto, ma non può essere lui la cura di ogni male difensivo. Come detto, l’intera squadra, dai centrocampisti agli attaccanti, dovrà fare di più e alzare il livello della prestazione.