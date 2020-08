Tuttosport - Bakayoko esce allo scoperto: vuole tornare. Il Milan punta a spendere 20 mln

La sua volontà è nota da tempo, ma ieri è stato lo stesso Tiemoué Bakayoko ha far capire a tutti che vuole tornare al Milan: " Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e conservo ottimi ricordi. Al momento sono un giocatore del Chelsea, poi nel calcio si vedrà" ha dichiarato il francese a tuttomercatoweb.com. Il club rossonero, che sta cercando rinforzi in mezzo al campo, lo riprenderebbe volentieri, ma c'è un grande ostacolo da superare, cioè il Chelsea.

RICHIESTA ESAGERATA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il club inglese, che è proprietario del cartellino del giocatore, spara ancora alto e chiede 35 milioni di euro al netto di un residuo di bilancio di 14 milioni. Una cifra davvero esagerata che il Milan non ha nessuna intenzione di spendere: nei piani milanisti, l'intenzione è infatti di riportare Bakayoko a Milanello per non più di 20 milioni.

INGAGGIO OK - Non ci dovrebbero invece essere grossi problemi per quel che riguarda l'ingaggio: attualmente, il centrocampista francese guadagna circa 3,5 milioni di euro netti a stagione e, pur di tornare al Milan, sarebbe disposto anche a ridurselo (si parla di 3 milioni più bonus). Il nodo principale da sciogliere resta quindi quello di trovare l'accordo con il Chelsea, che non ha nessuna intenzione di puntare su Bakayoko, ma nonostante questo continua a chiedere una cifra davvero esagerata.