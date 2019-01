Tuttosport - Bakayoko-Milan, scatta l’operazione riscatto: si punta allo sconto. E lui dovrà ridursi l’ingaggio

Da "inadeguato" a punto di forza, il passo - in fin dei conti - è stato piuttosto breve. Bakayoko, dopo un inizio complicatissimo, si è preso il Milan. E lo ha fatto a modo suo, con eleganza e forza fisica. Oggi il francese è uno dei pilastri della squadra di Gattuso, un giocatore intoccabile nello scacchiere tattico dell’allenatore milanista. Ma il suo futuro in rossonero non è ancora certo.

RISCATTO - Già, perché il centrocampista è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. Al momento, dunque, è ancora di proprietà del Chelsea. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, da qualche settimana i vertici di via Aldo Rossi stanno ragionando sull’acquisto (stavolta a titolo definitivo) del classe ’94. Il Milan, la scorsa estate, ha versato 5 milioni nelle casse dei Blues, ma ne servono altri 38 cash per strappare il giocatore. Una cifra importante che i dirigenti rossoneri intendono abbassare.

INGAGGIO - Ma per restare a Milano, oltre a ridurre il costo del cartellino (i rapporti con il Chelsea sono ottimi dopo l’affare Higuain), Bakayoko dovrà anche tagliarsi l’ingaggio da 7 milioni attualmente percepito. Scendesse a 4 più bonus, rientrerebbe nei parametri previsti dalla società milanista. L’obiettivo è trovare un accordo prima dell’estate.