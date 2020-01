Tuttosport - Basta giovani, Gazidis e il Milan cambiano strategia e puntano sull’usato sicuro

Ibrahimovic (38 anni), Begovic (32), Kjaer (30). Il Milan ha deciso di puntare sull’usato sicuro. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il mercato di gennaio del club rossonero sta sconfessando i principi imposti da Ivan Gazidis. L’amministratore delegato ha forse cambiato idea? Chissà... Ma è più probabile che abbia compreso le problematiche che derivano dall’avere una squadra composta esclusivamente da giovani.

CAMBIO DI ROTTA - Un anno fa, di questi tempi, la società rossonera spendeva 70 milioni di euro per Paquetà e Piatek, bocciando - forse su input proprio di Gazidis - il duo Ibrahimovic-Fabregas. Ora, invece, arrivano giocatori sui quali non si può impostare alcun progetto a lunga scadenza né tantomeno pensare di poter ricavare delle plusvalenze in caso di cessione. Anche perché Begovic e Kjaer sono in prestito fino a giugno, mentre Ibra potrebbe al massimo prolungare per un’altra stagione, ma non può certo essere venduto per fare cassa.

CESSIONE IN VISTA - Il sospetto - osserva Tuttosport - è che dietro questo evidente cambio di strategia ci sia anche qualcos’altro. Ad esempio la cessione del Milan per cui non vale la pena investire altri milioni, ma piuttosto cercare in tutti i modi di tornare in Europa. La partecipazione a una competizione europea, infatti, aumenterebbe l’appeal del club rossonero.