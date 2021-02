Tuttosport - Belotti, rinnovo difficile con il Torino: Milan in pressing sul Gallo

Andrea Belotti è concentrato assolutamente solo sul presente vista la precaria posizione in classifica del suo Torino, ma è normale anche per lui iniziare a pensare al futuro. Il suo contratto con i granata scade nel 2022, le discussioni sono iniziate da poco, ma non sarà facile convincerlo a firmare il prolungamento: l'attaccante sta bene nel club di Cairo, ma è stufo di giocare in una squadra poco competitiva e soprattutto vuole giocare le coppe europee.

MILAN IN POLE - Sono tante le società che stanno tenendo d'occhio la situazione del Gallo, in primis il Milan che, secondo Tuttosport, sta pensando sempre con maggiore convinzione a Belotti visto che Ibrahimovic compirà 40 quest'anno. Il pressing dei rossoneri si è intensificato nell'ultimo periodo e per questo al momento sono in pole position rispetto alla concorrenza (il centravanti granata piace anche a Roma, Inter, Fiorentina più alcuni club di Premier League e Liga).

RINNOVO DIFFICILE - Il Torino farà di tutto per fargli firmare il rinnovo e spera di farlo in tempi brevi perchè altrimenti sarà difficile trattenerlo: senza prolungamento, infatti, tra un anno il Gallo sarà libero di firmare con chi vuole e quindi l'estate sarà l'ultima occasione per Cairo di ottenere una cifra importante per il suo cartellino. L'unica speranza per i granata è il suo rinnovo, che appare però piuttosto lontano. Il Milan osserva e resta alla finestra, in attesa di capire se e quando far partire l'assalto decisivo.