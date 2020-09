Tuttosport - Bennacer e Kessiè: torna la muraglia rossonera ma la concorrenza aumenta

Tra i tanti proverbi calcistici che dai più sono considerati come grandi verità, senza dubbio, figura anche il detto che ‘la grandezza di una squadra è valutata non solo dalla forza dei titolari ma sopratutto dal talento dei paninari’. Per un team che ha l’ambizione di vincere e di dominare, infatti, è importantissimo avere alternative all’altezza delle prime scelte per garantire una continuità di prestazioni nell’arco di una stagione. In questo senso il Milan è stata squadra da sempre abituata ad avere una panchina di talento e, nell’ambizione di ritornare in alto, sta cercando di puntellare e migliorare la rosa con giocatori di talento. In questo senso a centrocampo la dirigenza rossonera ha deciso di aggiungere alla muraglia rossonera formata da Bennacer e Kessiè, un innesto come Tonali e un altro possibile colpo di mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il raggiungimento di molto obiettivi rossoneri passerà proprio dalle prestazioni del centrocampo rossonero.

COPPIA IN CERCA DI CONFERMA - Tra i protagonisti del finale di stagione rossonero, senza dubbio, figurano Bennacer e Kessiè. I due centrocampisti africani, infatti, hanno fornito prestazioni di altissima qualità costruendo una muraglia fondamentale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Se l’algerino rappresentava il cervello dell’accoppiata, Kessiè senza dubbio era la componente fisica e muscolare che ha ovviato a compiti difensivi e fisici della squadra rossonera. In una stagione che per il Milan sarà nel segno della parola ‘conferma’, proprio i due centrocampisti africani dovranno confermarsi agli stessi livelli del finale di stagione per garantire a Pioli quella diga utile a bloccare le avanzate offensive e a catapultare gli attaccanti rossoneri verso i micidiali contropiedi che hanno reso il reparto offensivo del Milan tra i più prolifici del finale di stagione.

CENTROCAMPO A TRE - Ai due eletti che già da domani sera scenderanno in campo contro lo Shamrock Rovers, la dirigenza rossonera ha aggiunto un innesto di assoluto talento come Tonali. E non sembra essere finita qui. L’accoppiata Maldini-Massara, infatti, ha l’ambizione di concludere un altro colpo a centrocampo per completare il reparto. In questo senso, quindi, aumenterà la concorrenza nella mediana rossonera ma gli impegni stagionali garantiranno minuti per tutti i protagonisti. La completezza del reparto, secondo quanto lanciato da Tuttosport, potrebbe indurre Pioli a costruire anche un centrocampo a tre con Tonali vertice basso e Bennacer e Kessiè mezzali. Tante soluzioni, quindi, per un Milan che ha un unico obiettivo: tornare ai livelli che gli competono.