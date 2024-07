Tuttosport - Bennacer porta 40-45 milioni. Tutte le risorse del Milan in uscita

Il mercato del Milan, a un giorno dall'inizio della nuova stagione con il raduno di Milanello in programma domani, ha le fattezze di un elettrocardiogramma piattissimo. Le uniche operazioni degne di nota, in entrata e in uscita, sono state la cessione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere e l'acquisto a titolo definitivo (con rinnovo) del giovane terzino Alex Jimenez che Ibrahimovic ha investito del ruolo di vice Theo Hernandez per la prossima stagione. E se in entrata ci sono tanti obiettivi su cui puntare, in uscita il Milan potrebbe ricavare qualche risorsa.

Bennacer

Si parta da un assunto fondamentale: il Milan non ha bisogno di vendere. Il famoso bilancio che tanto alimenta facili ironie, è sempre più in positivo e dal punto di vista economico i rossoneri sono un club sano. Questo si traduce nella possibilità di fare mercato senza dover per forza vendere uno dei pezzi pregiati. Chiaramente però il calciomercato è un universo fluido e in continuo movimento, dunque è possibile che alla porta rossonera arrivino a bussare per richiedere qualche giocatore. In questo senso, negli ultimi giorni si è parlato tanto di Ismael Bennacer che è entrato nel mirino dei club arabi. In particolare, ricorda Tuttosport, potrebbe essere l'Al-Ittihad a sferrare l'offerta decisiva, se dovesse effettivamente essere ufficializzato Stefano Pioli come nuovo allenatore (ci sono dei rallentamenti). L'algerino è protetto da una clausola di 50 milioni ma il Milan potrebbe essere disposto a parlare con eventuali acquirenti già in presenza di un'offerta sui 40-45 milioni, come scrive sempre Tuttosport stamattina.

Altre risorse

Come detto il Milan non ha in programma di vendere Bennacer, ma se l'offerta giusta dovesse arrivare e fosse un'offerta importante è evidente che il Milan ne approfitterebbe per incamerare nuove risorse da reinvestire anche subito nel mercato. Le casse rossonere, inoltre, potrebbero riempirsi anche grazie ad altri giocatori che certamente andranno ceduti nelle prossime settimane o nei prossimi giorni. Domani al raduno ci saranno tanti di questi esuberi. Quello con più mercato e con una valutazione più alta è senza dubbio Alexis Saelemaekers che non è stato riscattato dal Bologna: il club rossonero aspetta offerte ufficiali e crede di poter incassare circa 10-12 milioni dalla cessione del belga. Qualche soldo potrebbe portarlo anche Daniel Maldini, per il quale il Monza è vicino a chiudere. Difficile invece che il Milan possa ricavare granché sia da Divock Origi che da Ballo-Tourè: entrambi sono giocatori ormai ai margini della rosa e sono reduci da un'annata insignificante. I loro agenti sono stati incaricati dal club di trovare una soluzione definitiva che ponga fine alla loro esperienza in rossonero.