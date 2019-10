Tuttosport - Biglia in campo, Pioli si affida all’usato sicuro: Bennacer è il futuro, ma per ora c’è l’argentino

Stefano Pioli si affida all’usato sicuro. Ovvero a Lucas Biglia. Perché quando le cose non girano bisogna aggrapparsi ai giocatori con maggiore esperienza e personalità. E il Milan, questo Milan così giovane e fragile, ha bisogno di sostegno, di punti di riferimento. Come riporta Tuttosport, l’argentino è candidato a giocare dal primo minuto contro il Lecce. Per il suo debutto sulla panchina rossonera, Pioli difficilmente farà a meno del suo vecchio capitano.

COMPATTEZZA - Tre anni e mezzo dopo l’esperienza (più che positiva) alla Lazio, i due si ritrovano a Milanello. Il neo tecnico milanista gli affiderà le chiavi del centrocampo. Perché Biglia - sottolinea Tuttosport - è uno dei veri leader dello spogliatoio (l’altro è Pepe Reina). Per invertire la rotta servono compattezza e personalità, caratteristiche che l’argentino ha in dote. Da Gattuso a Giampaolo, fino a Pioli: nessuno ha rinunciato all’esperienza di Lucas, nonostante qualche acciacco e delle prestazioni non sempre all’altezza.

OUT BENNACER - Insomma, cambiano gli allenatori, passano gli anni e si susseguono gli infortuni, ma Biglia resta la prima scelta. Il giovane Bennacer - che avrà il suo spazio nel corso della stagione - è il futuro, ma per ora c’è ancora l’argentino, l’usato sicuro a cui affidarsi nei momenti di difficoltà.